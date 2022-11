Fantasyverhaal ‘Willow’ herrijst als serie en teert op nostalgie en zelfspot

George Lucas hoopte dat ‘Willow’ ging doen voor fantasy wat ‘Star Wars’ had gedaan voor sciencefiction. Het matige succes fnuikte zijn plannen voor sequels. Maar nu is ‘Willow’ toch herrezen als een televisieserie.

Dat er een serie rond Willow werd gecreëerd, is vreemd. De originele film uit 1988 was immers geen blockbuster. De prent ontsproot uit het brein van George Lucas en werd geregisseerd door zijn leerling Ron Howard. Ondanks het succes van Star Wars kreeg Lucas Willow amper gemaakt, omdat eerder vier grote fantasyfilms waren geflopt. Lucas beeldde zich een nieuw Star Wars-achtig universum in rond een kleine held die het opneemt tegen een groot gevaar, maar de critici waren weinig enthousiast en de concurrentie bleek moordend. Toch bracht de film nog vrij veel geld op, vooral door de videoverkoop. Lucas bleef er potentieel in zien. Hij heeft uiteindelijk 34 jaar op een vervolg moeten wachten.

© Lucasfilm Ltd.

De reeks bouwt verder op de originele film. In die Ron Howard-prent ontfermt kleine leerling-tovenaar Willow (Warwick Davis) zich over Elora, een Mozes-achtige baby die als enige het ultieme kwaad kan bestrijden. Hij redt het kind en laat haar opvoeding over aan amazone Sorsha (Joanne Whalley) en vrijbuiter Madmartigan (Val Kilmer). De serie speelt zich twintig jaar later af. De handlangers van het kwaad rukken opnieuw op en ontvoeren de zoon van Sorsha en Madmartigan. Willow, Sorsha’s lesbische dochter Kit en enkele vreemde snuiters besluiten een fellowship te vormen om de jongen terug te halen. Een van hen blijkt de volwassen Elora.

De sequelserie mikt vooral op een publiek van nostalgische fans, naast de exponentieel gegroeide groep van fantasy-aficionados. Vandaar dat enkele oudgedienden van de film mochten terugkeren. Warwick Davis is opnieuw Willow en Joanne Whalley heeft een gastrol als Sorsha. Maar Val Kilmer is er niet meer bij, omdat hij tijdens de opnames behandeld moest worden voor keelkanker. Zijn personage Madmartigan bestaat nog wel, maar blijkt vertrokken naar een onbekende bestemming.

© Lucasfilm Ltd.

Willow haalde de mosterd vooral bij The Fellowship of the Ring. Maar de makers van Willow hebben de sérieux van Tolkien wel vervangen door dialogen vol zelfspot. Dat maakt de reeks, die niet vrij is van clichés, best bekijkbaar, ook al hebben sommige ingehuurde regisseurs geen kaas gegeten van komische timing. Nog dit: Vlaming Stijn Van der Veken (Outlander) is een van de cameramannen van de serie.

‘Willow’ speelt vanaf nu op Disney+