Hanne Vandewinkel verovert derde ITF-titel in Monastir

Hanne Vandewinkel (WTA 620) heeft voor de derde keer in een handvol weken een ITF-toernooi gewonnen in het Tunesische Monastir.

Het vierde reekshoofd versloeg in de finale van het met 15.000 dollar gedoteerde toernooi op hardcourt de Taiwanese Chia Yi Tsao (WTA 927) met 6-2 en 7-5. De wedstrijd was afgelopen weekend stopgezet bij 5-5 in de tweede set en werd maandag beëindigd.

De achttienjarige Genkse won vorige week en eind oktober al een eerste en tweede titel in Monastir, goed voor haar eerste zeges op de ITF-tour.