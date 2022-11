In afwachting van nieuwe plaat komt The Cure met jubileumeditie met royale geut extra’s

De tijd krijgt geen vat op The Cure. Dat bewees de recente volksverhuizing voor het Sportpaleis-concert van dat Britse new wave-instituut. Het handvol onuitgegeven songs dat Robert Smith en co. daar speelden, doet bij fans de hoop groeien dat die vaak aangekondigde maar nog vaker uitgestelde nieuwe plaat binnenkort toch eindelijk het licht gaat zien. In afwachting blijft The Cure vlijtig recycleren, ditmaal met de jubileumeditie van Wish.



Dertig jaar is het geleden dat die opvolger van meesterwerk Disintegration verscheen. Ook hier wisselen zwaarmoedige, traag slepende songs af met lichtvoetige pop zoals de singles High en Friday I’m in Love. Verkoopsargument voor deze driedelige verjaardagseditie is de royale geut extra’s. Zo bevat het tweede schijfje twee dozijn demo’s, waarvan negen nooit eerder uitgebrachte nummers. Van de overwegend instrumentale schetsen krijgen hooguit verstokte diehards het warm. De derde cd bundelt het kwartet songs van de illustere Lost Wishes-cassette, studio-outtakes, remixen en meer rariteiten.

Slotsom: Wish mag dan wel het laatste echt goede - en commercieel meest succesvolle - Cure-album zijn, deze upgrade gaat louter de meest fanatieke verzamelaars kunnen verleiden.(gj)

‘Wish (30th Anniversary Deluxe Edition)’, The Cure, nu te beluisteren