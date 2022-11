Frederik Laeremans met zijn vriendin Loremie, die ook te zien is in het Play4-programma ‘The Sky is the Limit”. — © Karel Hemerijckx

Herselt

Het zelfverklaarde “boerke van de Kempen” steelt opnieuw de show in The Sky is the Limit. Dit seizoen toont Superbeton-baas Frederik Laeremans (34) ook iets meer van zijn privéleven in het Play4-programma. Er kwam een nieuwe vrouw in zijn leven, en hij werd pluspapa. “Daardoor moest de verdeling tussen werk en qualitytime automatisch aangepast worden”, vertelt hij.