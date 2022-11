Voetbalfeest in Neeroeteren vroegtijdig stilgelegd door massale vechtpartij

In Neeroeteren werd een grote tent neergepoot om naar de Rode Duivels te kijken, maar zondag ging het helemaal mis. — © Boumediene Belbachir

Maaseik

Het voetbalfeest in Neeroeteren is zondagavond stopgezet na een massale vechtpartij in de tent. De politie kwam ter plaatse met verschillende ploegen om de vechtersbazen en - bazinnen uit elkaar te halen. Een man werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.