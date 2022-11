Kroatisch bondscoach Dalic gelooft nog in de Rode Duivels: “We moeten België nog niet begraven”

De Rode Duivels moeten donderdag winnen van Kroatië om de 1/8ste finale nog te halen. Dat wordt allesbehalve een simpele opdracht. De Kroaten zitten opnieuw vol vertrouwen na de 4-1 zege tegen Canada en op verdediger Vida na is iedereen fit. Bondscoach Zlatko Dalic vervalt echter niet in grootspraak. “Ik verwacht donderdag een veel beter België.”

Mijnheer Dalic, gefeliciteerd met de zege tegen Canada. Dat moet u vertrouwen geven voor de match tegen België dat niet intens voetbalt

“Bedankt. We weten wel dat België een goeie ploeg blijft die enkele maanden geleden nog de nummer 1 van de wereld was. Ze hebben een goeie trainer en enkele topspelers. We hebben in Kroatië ook al in moelijke omstandigheden gezeten en we moeten de Belgen niet begraven. Donderdag wordt een moeilijke match voor beide teams. Ik ken de Belgen: ze hebben veel ervaring en kunnen ons in de problemen brengen.”

Kroatië heeft België al 12 jaar niet meer verslagen. Jullie laatste zege tegen ons was in 2010 in een oefenmatch. Maar het zijn andere omstandigheden hier.

“Ik was er alleen bij in onze laatste confrontatie vorig jaar in Brussel toen we net voor het EK met 1-0 verloren. Als Kroatië al jaren problemen heeft om België te kloppen, bewijst dat hoe sterk jullie waren. Wij zijn niet het enige land dat problemen had tegen de Belgen.”

Er is een gemeenschappelijk punt tussen Kroatië en België. We vergelijken de huidige generatie heel hard met die van het WK 2018. Jullie werden toen vice-wereldkampioen, wij werden derde. Roberto Martinez zei zelfs dat deze Duivels nog sterker zijn dan toen.

“Ik heb respect voor Roberto Martinez en dus zal ik hem niet tegenspreken. Natuurlijk hebben sommige Belgische spelers vier jaar ervaring extra en zijn er wat jonge spelers geïntigreerd. Zij kunnen hun energie in de ploeg pompen en de kwaliteit en de ervaring aanzwengelen.”

Bent u verrast door de zwakke prestaties van de Rode Duivels op dit WK?

“Eerlijk? Ja. Zeker tegen Canada. Ze zijn helemaal niet goed aan die match begonnen, maar ze hebben uiteindelijk gewonnen door het sterkere collectief. Tegen Marokko hebben ze enkele kansjes gemist en waren ze ongelukkig. Maar ik verwacht me donderdag aan een veel sterker België.”