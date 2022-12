Onze boekentips: Limburgse verloren geschiedenis, dino’s en een nieuwe Irving

De verloren geschiedenis van Vlaanderen

Jos Vandervelden & Alexander Dumarey

De oorlogstrein die in 1918 explodeerde in Hamont, de instorting van de Roosburggroeve in 1958 of Villa Magda in Zonhoven die een cruciale rol speelde in WOII: Limburg ontbreekt niet in de plekken met vergeten geschiedenis die worden afgestoft door Jos Vandervelden en fotograaf Alexander Dumarey.

Davidsfonds uitgeverij, 254 blz., 29,99 euro

Dino’s

Lieven Scheire & Hetty Helsmoortel

Robotje Blip neemt kinderen van 8 tot 14 jaar mee naar het tijdperk van de dinosaurussen. Waarom zijn dino’s uitgestorven? Waar kan je fossielen vinden? En hoe realistisch is de film Jurassic Park? Door tv-maker Lieven Scheire en wetenschapper Hetty Helsmoortel.

Borgerhoff & Lamberigts, 96 blz., 19,99 euro

Tasmanië

Paolo Giordano

Nieuw werk van de Italiaanse succesauteur van De eenzaamheid van de priemgetallen. In deze levendige, gevoelige roman beschrijft Giordano hoe wij allemaal op zoek zijn naar een plek, een Tasmanië, waar nog een toekomst mogelijk is.

De Bezige Bij, 335 blz., 24,99 euro

De laatste skilift

John Irving

Adam gaat in Aspen op zoek naar antwoorden over het bewogen verleden van zijn moeder. In De laatste skilift gaat de auteur van De wereld volgens Garp terug naar de plaatsen van zijn jeugd. Het is zijn meest persoonlijke boek en volgens Irving zelf zijn laatste ‘grote’ roman.

Arbeiderspers, 1.008 blz., 34,99 euro

Bournville

Jonathan Coe

Slim, grappig en inventief als altijd vertelt Jonathan Coe het bitterzoete verhaal van een Engelse familie, van vlak na de Tweede Wereldoorlog tot nu. Was het vroeger beter en komt het ooit nog goed met het Verenigd Koninkrijk?

De Bezige Bij, 432 blz., 24,99 euro

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden