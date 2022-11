Hoe verpleger Christoph met een eenvoudig briefje in de nacht dokter Ine verleidde

We schrijven oktober 2018. Christoph Cottignie werkt al acht jaar in het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen. Sinds kort loopt er op zijn afdeling een jonge vrouwelijke dokter in opleiding uit het verre Lanklaar (Dilsen-Stokkem) rond. Ze trekt meteen de aandacht van de jonge verpleger. “Ik had haar al vergeefs proberen op te zoeken op Facebook. Op andere sociale media was ze evenmin te vinden”, vertelt Christoph. “Ik durfde haar ook niet aanspreken als ik haar passeerde in de gang van het ziekenhuis. Dat vond ik nogal gênant met al die collega’s in de buurt.”

“Dan heb ik het maar old school met een brief gedaan. Tijdens mijn nachtdienst ben ik in mijn pen gekropen. Na meerdere kladversies en formuleringen heb ik het uiteindelijk aangedurfd om mijn briefje onder haar klavier te leggen. In heel voorzichtige bewoordingen heb ik haar in die brief gevraagd of ze het zag zitten om samen met mij iets te gaan drinken in de stad. Ik had er al snel spijt van. ‘Oei, wat heb ik nu gedaan’, zo schoot het door mijn hoofd.”

Christoph kreeg niet onmiddellijk een antwoord op zijn brief. De twijfels werden dus alleen maar groter. Maar twee dagen later kwam dan toch het verlossende berichtje. “Ik wil gerust met jou iets gaan drinken”, zo schreef Ine. Het klonk Christoph als muziek in de oren. “Een paar weken later hebben we dan afgesproken. Op onze eerste date zijn we naar een gezellig Italiaans restaurantje gegaan. Het klikte meteen. We bleken veel dezelfde interesses te hebben. Zo hadden we allebei een kat als huisdier. Gespreksstof genoeg. Na dat etentje zijn we nog een cocktail gaan drinken op de Groenplaats in Antwerpen. Het was al vrij laat toen we terug aan het ziekenhuis kwamen waar haar fiets nog stond. Het was koud en nat. Na wat aandringen heb ik haar met de auto naar huis mogen brengen.”

Ine en Christoph op hun huwelijksdag. — © raru

Fles cava

Christoph en Ine spraken af om elkaar een week later weer te ontmoeten. Maar zolang liet een tweede afspraakje niet op zich wachten. “Op 11 november ben ik jarig”, vertelt Christoph. “Op die dag stond een verjaardagsfeestje met de familie gepland. Ik had tegen Ine gezegd dat ik na dat feestje nog naar haar zou komen. Maar dat feestje liep behoorlijk uit. Op een bepaald moment ben ik dan toch vertrokken en heb ik een stuk taart en een fles cava meegenomen voor Ine. Dat was niet het beste idee, want Ine bleek helemaal geen cava te lusten.”

Die blunder stond de prille liefde gelukkig niet in de weg. De twee lieten elkaar niet meer los. Toen Ine een aanbod kreeg om aan de slag te gaan in het ZOL in Genk, aarzelde Christoph geen moment. Hij zegde zijn baan in het Sint-Vincentiusziekenhuis op, liet zijn vertrouwde woonplaats in het Antwerpse Hove achter en volgde zijn liefde naar Limburg. “Niet zo’n groot risico, want verplegers zoeken ze overal”, weet hij. Allebei werken ze nu in het ZOL in Genk: Christoph als verpleegkundige intensieve zorgen en Ine als cardioloog in opleiding. “In juli vorig jaar ben ik naar Hasselt verhuisd. Normaal zouden we op 1 juli 2023 in het huwelijksbootje stappen, maar om familiale redenen hebben we die datum vervroegd naar 12 november 2022. Eén dag na mijn verjaardag”, knikt Christoph.

Of de verhuizing van wereldstad Antwerpen naar het groene Limburg hem bevalt? “Zeker, ik had er absoluut geen probleem mee om Ine te volgen naar Limburg. Het was geen probleem om hier een job als verpleegkundige te vinden. Ik heb fantastische collega’s in het ZOL. Ook naast het werk bevalt het leven in Limburg me enorm. De mensen zijn erg vriendelijk. Hier zegt iedereen goedendag tegen elkaar.”