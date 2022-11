Romy en Niels uit ‘The Sky is the Limit’ gaan trouwen

Er zit een The Sky Is The Limit-huwelijk aan te komen. Niels Lagrange (31) uit Pelt heeft zijn vriendin Romy Biscop (39) uit Westerlo zaterdagavond ten huwelijk gevraagd.

Op de tonen van een romantisch liedje van Lady Gaga antwoordde een emotionele Romy volmondig “ja”. Het koppel is bijna drie jaar samen. Opvallend is dat ze elkaar leerden kennen in januari 2020 op de persconferentie van het vorige seizoen van The Sky Is The Limit waarin ze beiden werden geportretteerd.

Niels had toen nog een vriendin, maar die relatie werd snel stopgezet. Ondertussen wonen ze al geruime tijd samen in een grote villa in Ibiza-stijl. Romy is al enkele jaren zeer succesvol als onderneemster van de kledingzaak Mio Caro in Westerlo.

Dat het goed gaat tussen hen bleek ook onlangs al toen ze op VTM een huis zochten in Spanje in het programma Costa Belgica. Een huwelijksdatum is er nog niet.

