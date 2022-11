NBA. Ivica Zubac komt na historische monsteravond in rijtje van de allergrootsten ooit

Voor de Kroaat Ivica Zubac werd het een avondje om niet te vergeten. De 25-jarige center van de Los Angeles Clippers was tegen de Indiana Pacers goed voor 31 punten (14-17) en liefst 29 rebounds en greep daarmee maar nipt naast een 30-30 game. Met verder ook nog eens 3 assists en 3 blocks erbij, zette Zubac heel wat NBA-records neer. De enige speler in de geschiedenis van de NBA die ooit beter deed, was de legendarische Kareem Abdul-Jabbar.

Alsof dat nog niet genoeg was, was Zubac de eerste speler met 30 punten, 25 rebounds en 80% shotpercentage in een wedstrijd sinds levende legende Shaquille O’Neal in 2004 en de 6de speler die dit deed in de geschiedenis van de NBA. De andere namen? Wilt Chamberlain, Charles Barkley, Satch Sanders en Bob Pettit, allemaal lid van de Hall of Fame.

Het was zelfs al van 1988 geleden dat een speler van de Clippers de kaap van de 30 rebounds in één wedstrijd rondde, met name Michael Cage. Met zijn dominante prestatie loodste hij de ploeg uit Los Angeles naar een 114-100-zege tegen de Indiana Pacers.

Sterrenensemble bij de NBA-kampioen

Kampioen Golden State behaalde zondag in de NBA een 114-137 overwinning op het terrein van Minnesota. Stephen Curry werd met 25 punten topschutter bij de bezoekers. De Amerikaanse basketbalvedette voegde er elf rebounds en acht assists aan toe en had zo bijna een triple-double beet. Teamgenoot Jordan Poole (24) en Klay Thompson (21) rondden eveneens de kaap van 20 punten.

Golden State heeft nu vijf van zijn zes laatste wedstrijden gewonnen en is bezig aan een remonte in het klassement. De Warriors (11 zeges, 10 nederlagen) staan negende in de Western Conference.

Milwaukee, de nummer twee uit de Eastern Conference, zette voor eigen publiek Dallas opzij met 124-115. De Griek Giannis Antetokounmpo (30 punten, 11 rebounds) won de strijd der vedetten tegen de Sloveen Luka Doncic (27 punten, 12 assists).

NBA. Uitslagen van zondag Milwaukee - Dallas 124 - 115 Boston - Washington 130 - 121 Detroit - Cleveland 94 - 102 New York - Memphis 123 - 127 Orlando - Philadelphia 103 - 133 Atlanta - Miami 98 - 106 Brooklyn - Portland 111 - 97 Minnesota - Golden State 114 - 137 LA Clippers - Indiana 114 - 100