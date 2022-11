LIVE WK. Zuid-Korea of Ghana: wie mag blijven dromen van tweede ronde?

13u15

Drie wissels bij Zuid-Korea

In vergelijking met de non-match tegen Uruguay doet bondscoach Paulo Bento het dit keer met drie nieuwe namen: Kwon Changhoon, Jeong Wooyeong en Cho Guesung komen erin voor Lee Jaesung, Na Sangho en Hwang Ui Jo. We zien zo opnieuw vijf keer een 'Kim' in de basis.