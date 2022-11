“BBC-reporter die werd opgepakt in Shanghai identificeerde zich niet als journalist”

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de journalist die werd opgepakt toen hij verslag uitbracht van protesten in de Chinese stad Shanghai, zich niet als dusdanig had geïdentificeerd.

BBC meldde zondagavond dat een journalist van de Britse omroep werd opgepakt toen hij verslag uitbracht van de protesten in de Chinese stad. Op beelden die circuleren van de arrestatie, was te zien hoe een groep agenten de Brit tegen de grond werkt, hem in de boeien slaat en meeneemt. De man zou intussen opnieuw zijn vrijgelaten.

Een woordvoerder van de Britse omroep legde uit dat de BBC “geen officiële verklaring of verontschuldiging” van de Chinese autoriteiten heeft gekregen. Volgens de omroep zeiden Chinese functionarissen dat Ed Lawrence “voor zijn eigen bestwil” werd opgepakt, omdat hij een coronabesmetting had kunnen oplopen. “We achten dit geen geloofwaardige verklaring”, aldus de BBC.

Chinese wetten respecteren

De Chinese autoriteiten ontkennen intussen dat de man zich identificeerde als journalist. “Volgens wat wij van de bevoegde autoriteiten in Shanghai hebben vernomen, heeft hij zich niet geïdentificeerd als journalist en heeft hij niet vrijwillig zijn persaccreditatie voorgelegd”, zei de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian. Hij riep de buitenlandse media op om “de Chinese wetten en regels te respecteren wanneer zij in China zijn”.

De Britse minister van Handel Grant Shapps noemt het door de BBC gemelde geweld “onaanvaardbaar” en “zorgwekkend”. “Wat er ook gebeurt, de persvrijheid moet heilig zijn”, zei de minister maandag op radiozender LBC.