Sint-Truiden

Jasper Bogaerts (27) uit Sint-Truiden, zelfstandige

Leen Coopmans (29) uit Sint-Truiden, personeelsverantwoordelijke

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We zagen elkaar voor het eerst in Cosmo Café, waarna we op date gingen in Westpunt. Enkele weken later kwam er de eerste kus en sinds toen zijn we niet meer van elkaars zijde geweken.”(jcr)

