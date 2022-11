Rustige nacht in Antwerpen na rellen van zondagavond, arrestanten alweer vrijgelaten

Na de WK-wedstrijd tegen Marokko waren er gisterenavond heel wat rellen in Brussel en Antwerpen. — © EPA-EFE

Na de relletjes van zondagavond na de WK-voetbalwedstrijd België-Marokko is het in Antwerpen een rustige nacht geworden. Dat zegt de lokale politie. De tiental relschoppers die waren opgepakt, zijn intussen weer op vrije voeten.

De arrestanten waren volgens de politie allen bestuurlijk aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Ze mochten dan ook later op de avond weer naar huis toen de rust was weergekeerd. Hun arrestatie kan mogelijk later wel nog een gerechtelijk gevolg krijgen.

De relletjes situeerden zich vooral op het Kiel en in Borgerhout. De politie moest de drukke Turnhoutsebaan zelfs een tijd afsluiten tot de gemoederen waren bedaard.

Ook in Brussel waren er gisterenavond heel wat rellen en arrestaties. Daar werden ook enkele tientallen mensen bestuurlijk aangehouden en eentje gerechtelijk. De Brusselse politie meldt dat die laatste intussen ter beschikking is gesteld van het Brusselse parket.