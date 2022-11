Politievakbond VSOA wijst naar politiek na rellen: “Meer dan 20 no-gozones in Brussel, maar politiek heeft dat altijd ontkend”

De politievakbond VSOA is niet opgezet met het geweld in Brussel gisteren. Tijdens en na de WK-match België-Marokko ontstonden er hevige rellen, waarbij ook de ordediensten werden aangevallen. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden dankt de politie voor zijn inzet: “We waren goed voorbereid, maar tegen zo’n onverlaten is geen kruid gewassen. De problematiek is veel breder”, zei ze vanochtend op Radio 1.