Buitenlandse pers slaat en zalft Belgen tegelijkertijd: “De Duivels staan aan de poort van de hel, met de slechtste De Bruyne ooit”

De Rode Duivels hebben zondagnamiddag op de tweede speeldag in groep F op het WK in Qatar met 0-2 verloren van Marokko. Ook de buitenlandse pers heeft een dag na de feiten weinig bemoedigende woorden over voor de Rode Duivels, maar zien toch ook enkele zeldzame lichtpuntjes.

In het Spaanse Marca is er vooral oog voor één Rode Duivel. “Eden Hazard mist opnieuw een kans”, klinkt de kop. “Marokko, trouw aan hun intensiteit, ging er helemaal voor met stevige duels en venijnige overtredingen. En een van degenen die dat het meest voelde, was Eden Hazard, die zich zijn tijd herinnerde als de speler met de meeste overtredingen in de Premier League”, zagen ze hoe de speler van Real Madrid het te verduren kreeg.

Eden Hazard. — © AFP

De Hazard van België lijkt te veel op Hazard van Real Madrid

Roberto Martinez protesteerde er zelfs over bij de scheidsrechter. “Met enkele overtredingen die niet werden gefloten, was op een uur tijd drie keer het slachtoffer. De zwaarste door Selim Amallah, merkwaardig genoeg een Belg die Marokkaans staatsburger werd. De speler van Standard Luik stak de hakken van zijn rechterschoen tussen het scheenbeen en de knie van het been van de Madrid-speler. De scheidsrechter hielp zeker niet. Het maakte de wedstrijd er voor Hazard onmogelijk op”, stelt Marca. “De Hazard van België lijkt te veel op Hazard van Real Madrid.” Opvallend: over de prestatie van die andere Real-speler, Thibaut Courtois, wordt in Marca met geen woord gerept. Nochtans liet de doelman zich twee keer op identiek dezelfde fout betrappen en lag daarmee aan de basis van de achterstand, en uiteindelijk nederlaag.

Het Franse L’Equipe benoemde dan weer de wissels van bondscoach Roberto Martinez. “Zijn veranderingen hebben de zaken erger gemaakt. Toch zag de krant ook veel goede zaken, met name in de eerste helft: ”België liet minstens één punt liggen na een consistente eerste helft waarin door solidariteit, goede organisatie en balbezit geen vuiltje aan de lucht was. Ze speelden goed, een stuk beter dan tegen Canada.”

Amadou Onana kreeg lof voor zijn prestatie, maar laat net hij er nu niet bij zijn in de belangrijke match tegen Kroatië na een tweede gele kaart. “Onana was weliswaar gewaarschuwd door een snelle gele kaart, maar hij zorgde voor impact en maakte zeer weinig fouten. Het was zijn exit in de zestigste minuut die de match uit balans bracht. De wissels van de coach in de tweede helft versnelden de val van zijn formatie”

“ Door de nederlaag zijn de Rode Duivels nu overgeleverd aan een puinhoop als ze zich voor hun derde wedstrijd niet kunnen herpakken: een onverwachte terugkeer naar Brussel als het donderdag misgaat tegen Kroatië. Want het collectieve gedrag van een team wordt ook afgemeten aan de reactie als het mis begint te gaan”, zien ook zij dat de Duivels niet voor mekaar door het vuur lijken te gaan en de schuld aan elkaar doorschuiven.

Kevin De Bruyne. — © BELGA

Slechtste De Bruyne ooit

Ook de prestatie van Manchester City-sterspeler Kevin De Bruyne werd geanalyseerd en kreeg een buis van de Franse krant. “KDB verloor 27 ballen tegen Marokko, trapte 0 keer op doel had geen enkele geslaagde dribbel. In de 21e eeuw - voor België en op het WK - heeft alleen hij het ooit nog slechter gedaan qua balverliezen, in de verloren halve finale van het WK 2018 tegen Frankrijk.” De Bruyne speelde toen 28 ballen kwijt. Zij hebben het in tegenstelling tot Marca wel over Thibaut Courtois. “Hij liet zich verschalken door twee identieke directe vrije trappen, waarvan de eerste goal nog werd afgekeurd wegens buitenspel). Alsof de twee sterren de draaiende wind hadden gevoeld. Het einde van een tijdperk.”

Over De Bruyne gesproken, bij Eurosport werd met onze bondscoach nog even ingegaan op diens gewaagde uitspraak in The Guardian enkele dagen geleden. “Roberto Martinez zegt dat Kevin De Bruyne’s ‘we zijn te oud om het WK te winnen’ België geen pijn deed. Hij wuifde de suggestie weg dat het interview van De Bruyne een negatieve invloed had op zijn spelers in de aanloop naar de wedstrijd.” “Dit is de eerste keer dat ik die opmerkingen hoor”, zei Martinez zelfs, die ook nog toevoegde dat het misschien zelfs dubbele bluf was van De Bruyne. We zullen het allicht nooit weten. “Ze hebben nog steeds alles in eigen handen, dus alles kan nog.”