Lionel Messi schittert op het WK: voor het vaderland (en een transfer naar de MLS)

“De wedstrijd tegen Mexico wordt een finale voor ons”, klonk het bij Argentinië voor de wedstrijd tegen Mexico. Cliché, maar daarom niet gelogen. Na de eerdere 2-1-blamage tegen Saudi-Arabië betekende een nieuwe nederlaag de uitschakeling. Gelukkig heeft La Albiceleste met Lionel Messi een speler rondlopen die geboren is voor grote momenten. In tijden van nood is er altijd nog die goddelijke linker. In een kansarme partij kwam de klasse van de zevenvoudige Gouden Bal toch weer bovendrijven. Na rust brak Messi de ban met een perfect geplaatst schot. Het was zijn 93ste goal voor zijn land en zijn achtste doelpunt op een WK. Een evenaring van het aantal WK-goals van Diego Maradona. De Vlo wiste dus zelf de blamage tegen Saudi-Arabië uit, waarna het 21-jarige toptalent Enzo Fernandez met een klasseflits de 2-0-eindstand vastlegde.

Inter Miami wenkt

Als dit een voorbode was voor de echte WK-finale in hetzelfde Lusail Stadium, staat Argentinië er goed voor. Al moeten Messi en zijn maats eerst nog heel wat andere hindernissen overwinnen, te beginnen woensdag met die derde groepsmatch. Om zeker te zijn van de 1/8ste finales moet Polen voor de bijl. Anders kan zowel Mexico als Saudi-Arabië nog naar de tweede plaats wippen.

Een nieuwe finale wacht dus. Maar het vaderland kan gerust zijn: ook op zijn laatste WK kan Messi dus nog schitteren. De honger om zijn land naar een derde wereldtitel te loodsen is groot, of zou een nakende transfer ook meespelen? Volgens de doorgaans betrouwbare Britse krant The Times zou Messi na dit seizoen op weg zijn naar de Amerikaanse MLS. Meer bepaald Inter Miami, waar David Beckham mede-eigenaar is, zou dicht bij een deal met de Argentijnse superster staan. Messi zou de bestbetaalde speler ooit in de MLS worden.

Beckham: directe lijn

Een echte verrassing zou een overstap naar de VS niet zijn. Het contract van Messi bij PSG loopt deze zomer af en de Argentijn vertelde vorig jaar aan de Spaanse pers nog dat het een droom is om ooit in Amerika te voetballen. Dat net Inter Miami aan het langste eind zou trekken, mag niet verbazen. Messi zou een huis hebben in Miami, waar hij geregeld op vakantie gaat. Ook de invloed van co-eigenaar David Beckham mag niet onderschat worden. Hij is ambassadeur voor dit WK en heeft zo een directe lijn met de Qatarese eigenaars van PSG.