Kim Kardashian na Balenciaga-rel: “Ik ga mijn relatie met het merk evalueren”

Balenciaga pakte vorige week uit met een nieuwe campagne voor de kerstperiode. Maar intussen werden de reclamebeelden alweer offline gehaald en heeft het modehuis zich er uitdrukkelijk voor geëxcuseerd. Op de foto’s waren namelijk kinderen te zien die knuffelberen vasthadden die uitgedost waren met bdsm-accessoires, wat heel wat negatieve reacties online uitlokte. Balenciaga werd zelfs beschuldigd van “het seksualiseren van kinderen”.

“Wij excuseren ons oprecht voor elke belediging die onze kerstcampagne heeft veroorzaakt”, luidde het. “Onze pluche beer-tassen hadden niet in deze campagne bij kinderen mogen staan. We hebben de campagne onmiddellijk verwijderd van al onze platforms.”

Beelden uit de omstreden campagne. — © Balenciaga

In de dagen erna kwam ook Kim Kardashian onder vuur te liggen. De 42-jarige realityster werkte in het verleden al vaker samen met Balenciaga en deed zelfs meerdere catwalks voor het modemerk, maar bleef na de campagne opvallend stil.

Tot nu. Via haar social media-accounts kwam Kardashian intussen met een statement. “Ik ben de afgelopen dagen stil geweest, niet omdat ik niet geschokt en verontwaardigd was over de recente Balenciaga-campagne, maar omdat ik een gelegenheid wilde hebben om met hun team te praten om voor mezelf te kunnen begrijpen hoe dit is kunnen gebeuren.”

“Als moeder van vier kinderen ben ik geschokt door die verontrustende beelden. De veiligheid van kinderen moet hoog in het vaandel staan. Iets wat daartegen ingaat, mag geen plaats hebben in onze samenleving. Punt uit.”

Kardashian verklaarde er nog bij dat ze “waardeerde” dat Balenciaga de campagne snel offline heeft gehaald en intussen ook excuses heeft aangeboden. “Door met hen te praten, denk ik dat ze de ernst van het probleem begrijpen en de nodige maatregelen zullen nemen om dit nooit meer te laten gebeuren.”

Of ze in de toekomst ooit nog met Balenciaga zal samenwerken, laat Kardashian nog in het midden. “Ik ben mijn relatie met het merk opnieuw aan het evalueren”, schrijft ze.