Rechter gefilmd terwijl ze in ondergoed op haar bed ligt te roken tijdens zitting

Een Colombiaanse rechter zou geschorst zijn omdat ze werd gefilmd toen ze in haar ondergoed al rokend op bed lag tijdens een hoorzitting via Zoom. Dat schrijft de Britse krant The Independent. In de video, die op sociale media circuleert, zou rechter Vivian Polania te zien zijn. Er is een gespreksdeelnemer te horen die zegt “edelachtbare, uw camera staat aan. Polania zou al eerder waarschuwingen gekregen hebben over haar persoonlijke Instagramposts waarop ze ook in haar ondergoed te zien is.