Verschillende mensen opgepakt in Shanghai omdat ze beelden manifestatie niet willen wissen

De Chinese politie heeft maandag enkele mensen opgepakt in Shanghai, waar manifestanten afgelopen weekend opnieuw bijeenkwamen om te protesteren tegen de strenge coronamaatregelen. Dat meldt een journalist van AFP. Volgens een lokale agent had een van de opgepakte personen “bevelen niet opgevolgd”.

De journalist ter plaatse zag hoe de aanwezigen en de politie in de clinch gingen, nadat agenten de manifestanten hadden opgedragen om beelden van het protest te wissen van hun telefoon.

Zondag meldde de Britse publieke omroep BBC al dat een van zijn journalisten is opgepakt toen hij verslag uitbracht van protesten in Shanghai. De man is intussen wel vrijgelaten.

In China groeit de onvrede over de zeer strenge coronamaatregelen en dat leidt tot steeds meer protesten. Ook elders in China, waaronder de hoofdstad Peking, kwamen zondag al voor de derde dag op rij duizenden mensen op straat. Dergelijke openlijke protesten zijn uitzonderlijk in het autoritair geregeerde land.