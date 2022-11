Ook buiten China protesten tegen coronabeleid Xi Jinping

In China zelf zijn er al een heel weekend protesten tegen het strenge coronabeleid. — © via REUTERS

In enkele steden in Noord-Amerika en Europa hebben er gisterenavond solidariteitsprotesten plaatsgevonden tegen het strenge covidbeleid in China. Onder meer in Parijs toonden betogers borden met daarop ‘Urumqi’, de Chinese stad waar een brand in een appartementsgebouw vorige week 10 slachtoffers eiste.

In China zijn er al een heel weekend hevige protesten aan de gang tegen het coronabeleid in het land. De Chinese regering hanteert momenteel strenge lockdownmaatregelen om de besmettingen in te perken, maar daar is het volk niet (meer) mee opgezet. Een brand in een appartementsgebouw in Urumqi bleek de druppel die de emmer deed overlopen. Daarbij vielen 10 doden te betreuren.

Ook enkele buitenlandse steden toonden gisteren hun solidariteit met de Chinese bevolking. Volgens de BBC waren er protesten in Londen, Parijs, Amsterdam, Dublin, Toronto en nog enkele Amerikaanse steden.

In Parijs toonde een groep betogers borden met daarop ‘Urumqi’ geschreven als steunbetuiging voor de slachtoffers van de brand. En in Amsterdam staken de mensen een wit papier omhoog waarmee ze wilden protesteren tegen de censuur in China. Betogers in andere landen staken dan weer kaarsen in de lucht of legden bloemen neer bij een monument in de stad.