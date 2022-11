VIDEO. Wereldbeker alpineskiën opgeschrikt door zware crash Mauri Caviezel, Marco Odermatt heeft revanche beet

Marco Odermatt heeft zondag de super-G in het Canadese Lake Louise gewonnen. De 25-jarige Zwitser was zijn Noorse rivaal Aleksander Aamodt Kilde, zaterdag winnaar van de afdaling, 37 honderdsten te snel af. De Oostenrijkse olympische kampioen Matthias Mayer werd op 78 honderdsten derde.

De wedstrijd in Lake louise lag een twintigtal minuten stil na een zware val van Mauri Caviezel. De Zwitser crashte aan een snelheid van 120 kilometer per uur en knalde met het hoofd op de piste en kwam in de vangnetten terecht. Na een tiental minuten kon hij opstaan en werd hij met een bebloed aangezicht per helikopter naar het ziekenhuis afgevoerd.

Caviezel werd per helikopter afgevoerd. — © USA TODAY Sports

Het is de dertiende wereldbekerzege voor Odermatt, de tweede dit seizoen en de vijfde in een super-G. Vorige maand won hij al een reuzenslalom in Sölden en in de afdaling was hij zaterdag derde, zodat hij in de wereldbekerstand na drie proeven al een aardige voorsprong van 80 punten heeft op Kilde.

Wereldbeker alpijne ski - uitslag super-G Lake Louise 1. Marco Odermatt (Zwi) 1:32.53 2. Aleksander Aamodt Kilde (Noo) 1:32.90 3. Matthias Mayer (Oos) 1:33.31 4. Vincent Kriechmayr (Oos) 1:33.39 5. Matthieu Bailet (Fra) 1:33.69 5. Andreas Sander (Dui) 1:33.69 7. Daniel Hemetsberger (Oos) 1:33.77 8. Nils Allegre (Fra) 1:33.81 9. Stefan Rogentin (Zwi) 1:33.84 10. James Crawford (Can) 1:33.86