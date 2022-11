120 vrouwen klagen seksueel grensoverschrijdend gedrag in politiek aan

In een scherpe open brief klagen meer dan 120 politica’s seksueel grensoverschrijdend gedrag aan. Ze zijn de intimidatie in de politiek beu en hopen op een kantelmoment zoals in de culturele en academische wereld.

“Hij fluisterde in mijn oren: ‘Ik hou van je kleine borsten, ze hebben een mooie vorm. Ik zal vast niet de enige zijn die je dat al heeft gezegd’. Wat later liet hij zijn hand vallen tussen mijn dijen. Ik kon het niet geloven.” Met tranen in de ogen vertelde de Schaarbeekse schepen ­Sihame Haddioui (Ecolo) dit voorjaar hoe collega-schepen Michel De Herde (Défi) haar had aangerand tijdens een gemeenteraad in oktober vorig jaar.

Sihame Haddioui — © Getty Images

Haddioui kwam in juni naar buiten met een gedetailleerd getuigenis. Kort voordien had ze een klacht ingediend tegen De Herde, die ontkent. In september kwam daar een klacht bij van een studente die hem beschuldigde van verkrachting. ­Vorige week vroeg De Herde aan het Schaarbeekse bestuur om tijdelijk te worden ontheven van zijn ­bevoegd­heden. Iets wat hij tot dan had ­geweigerd en wat het gemeente­bestuur ook niet kon afdwingen.

Défi-schepen Michel De Herde — © BELGA

Het verhaal van Haddioui was de vonk voor een open brief die ­ondertekend is door meer dan 120 politiek actieve vrouwen, onder wie vicepremier Petra De Sutter (Groen), Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (Open VLD), Brussels minister Elke Van den Brandt (Groen) en Vooruit-volksvertegenwoordiger Katia Segers. Schepen Haddioui was zelf een van de initiatiefneemsters voor de brief.

“Wij roepen de politieke wereld op om haar verantwoordelijkheid te nemen rond seksistisch, seksueel en psychologisch geweld door overheidsfunctionarissen”, staat in de brief. “Vele mensen krijgen ­dagelijks met dergelijk geweld te maken. De ­impact ervan op de ­gezondheid of het privéleven staat niet meer ter discussie. Wanneer dit geweld zich voordoet op plaatsen waar ­beslissingen genomen worden, brengt het onze democratie in ­gevaar.”

Cultuur van seksisme

Met de brief hopen de vrouwen een #Metoo-beweging voor de politiek op gang te trekken, zoals die zich momenteel – weliswaar met horten en stoten – ontrolt binnen de culturele en academische wereld. “De politieke wereld is ontworpen door mannen en voor mannen. De beroepscultuur zelf is seksistisch, dat moet anders. We moeten ­geweld voorkomen, de slachtoffers beschermen en de vermeende ­daders tijdens procedures aan de kant kunnen zetten.”

Het taboe en de omerta moeten op de schop, schrijven ze. “Het gaat niet op om kritiek te hebben op ­andere sectoren en dan te zwijgen over wat gebeurt op die plekken waar de democratie volledig tot haar recht moet komen”, vindt Lotte Stoops, Brussels Parlementslid voor Groen.

Zelfs als de camera’s draaien

“Het is belangrijk dat omstaanders van zich laten horen als ­iemand over de schreef gaat”, zegt ook Vlaams Parlementslid en ­gewezen partijvoorzitter Meyrem Almaci (Groen). “Wie te ver gaat, moet daar meteen op gewezen worden. Collega’s die verkeerd omgaan met vrouwelijke stagiaires, ongepaste opmerkingen ­geven over het uiterlijk van vrouwen, schunnige toespelingen ­maken: we hebben het allemaal al gezien. Zelfs als de camera’s draaien – herinner u wat Katrien Partyka jaren geleden te horen kreeg.”

In 2009 zat de CD&V-politica op haar knieën te praten met een collega, waarop toenmalig Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) zei: “Het is goed dat u af en toe op de knieën zit, maar dat is niet de goede houding in het par­lement.” In 2019 schold Vlaams ­Belang-parlementslid Jan Penris de liberale politica Carina Van ­Cauter meermaals uit voor “trut” tijdens een debat. Zijn partij forceerde hem toen tot een ontslag wegens zijn drankprobleem.

Onafhankelijk orgaan

De brief heeft het ook over de ­oprichting van “een onafhankelijk orgaan voor seksistisch, seksueel en psychologisch geweld in de politiek”. Voor ­D’Hose is dat een wezenlijk aspect omdat de machtsverhoudingen tussen mensen in de politieke ­wereld soms impliciet zijn, maar daarom niet minder aanwezig. “‘Onze uiteindelijke bazen zijn de kiezers”, zegt D’Hose. “Tegelijk spelen er diverse machtsrelaties onder politici en politiek per­soneel. Wie grensoverschrijdend gedrag wil aankaarten, kan soms nergens ­terecht. Een meldpunt kan dat oplossen. Ik heb zelf genoeg ­ongepaste opmerkingen gekregen om te weten dat de politieke wereld niet anders is dan andere sectoren. Dit is een machowereld, waarin ook vrouwen machogedrag kunnen stellen.”

Het vertrek van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD), een goede week geleden, leidde tot veel kritiek op de vrouwonvriendelijkheid van de ­politieke stiel, maar speelde hierbij noch voor Almaci, noch voor D’Hose een rol. “De brief was voordien al aan het circuleren”, zegt D’Hose.