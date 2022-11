WK RETRO. Vijf goals in één wedstrijd, maar nadien nooit meer geselecteerd: hoe Oleg Salenko, topschutter van het WK ‘94, pijlsnel in de anonimiteit verdween

Vijf goals in één WK-wedstrijd. Nooit had iemand het hem voorgedaan, tot vandaag heeft niemand het hem nagedaan. Als de Rus Oleg Salenko op het WK in 1994 tegen Kameroen zijn unicum neerzet, is hij even wereldberoemd. Hij is in één klap topschutter van het hele tornooi. Maar veel geluk brengt die titel hem niet. Hoe kan het dat Salenko nadien nooit nog een interland speelde?