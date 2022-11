Hij is nu écht terug: Michael van Gerwen doet publiek ontploffen met bijzondere negendarter in finale laatste test voor WK

Het WK darts (start op 15 december) staat voor de deur en Michael van Gerwen is in bloedvorm. ‘Mighty Mike’ stoomde dit weekend via dominante zeges tegen Dimitri Van den Bergh (10-6), Danny Noppert (10-7) en Luke Humphries (11-5) door naar de finale van de Players Championship Finals, de laatste test voor het wereldkampioenschap. En in die eindstrijd tegen Rob Cross gooide de Nederlander een negendarter, Van Gerwen won uiteindelijk met 11-6.