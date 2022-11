Twee agenten gewond bij rellen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag

De Nederlandse politie heeft zondagavond in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ingegrepen nadat een grote groep van ongeveer 500 mensen per stad de straat op was gegaan om de winst van Marokko op België tijdens het WK in Qatar te vieren. In deze drie steden liepen de feestelijkheden uit op onlusten. Er werden brandjes gesticht en er werd vuurwerk afgestoken. De Mobiele Eenheid van de politie moest eraan te pas komen.

In Rotterdam is een onbekend aantal mensen opgepakt, twee agenten raakten in deze stad gewond bij de onlusten. “Eén liep gehoorschade op en de ander kreeg iets tegen zijn hoofd”, aldus een woordvoerder van de politie. In Den Haag hield de politie één persoon aan.

In Rotterdam kwamen de mensen samen rond het Kruisplein, daar werd onder meer met vuurwerk en glas naar de politie gegooid. Rond 19.30 uur was het rustiger, aldus de woordvoerder van de politie. In Den Haag kwamen de mensen bij elkaar rond het Vaillantplein en in Amsterdam bij het Mercatorplein. Daar ging een auto in brand. In Den Haag gooiden supporters met zwaar vuurwerk en trokken ze auto’s van voorbijgangers open, aldus de politie. Volgens een woordvoerder hielpen jongerenwerkers en zogeheten buurtvaders erger te voorkomen. Ook daar was het rond 19.30 uur een stuk rustiger op straat.

In Utrecht en Amersfoort werd vooral feest gevierd, aldus een woordvoerder van de politie. In de Utrechtse wijk Lombok was de sfeer feestelijk, er waren slechts her en der wat kleine straatbrandjes. In Amersfoort werd een scooter in brand gestoken en was er vuurwerk.