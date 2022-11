Dimitri Van den Bergh is zijn record kwijt: supertalent Josh Rock stoomt zich klaar voor WK met historisch gemiddelde

Josh Rock heeft zich tot de nieuwe wereldkampioen darts bij de jeugd gekroond. De 21-jarige Noord-Ier was dominant in de finale en pakte zelfs een record van Dimitri Van den Bergh af.

Onze landgenoot werd tot tweemaal toe wereldkampioen bij spelers tussen 16 en 23 jaar, meer bepaald in 2017 en 2018. Dat deed hij met gemiddeldes van respectievelijk 101.23 en 100.04 in finales tegen Josh Payne (6-3) en Martin Schindler (6-3). De twee hoogste gemiddeldes sinds de eerste editie in 2011.

Tot nu. Josh Rock maakte met 6-1 gehakt van Nathan Girvan dankzij een gemiddelde van liefst 104.13. Daarbij liet het supertalent, die dit jaar ook al furore maakte bij de profs, onder andere een tiendarter noteren.

Rock maakt zich nu op voor het WK bij de profs. Hij plaatste zich als de beste qualifier van de Pro Tour Order of Merit, de eenjarige wereldranglijst. De beste 32 van de Order of Merit, met Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts, zijn reekshoofd in Londen van 15 december tot 3 januari.