Challenger Pro League: aanvoerder Van Acker behoedt Lierse voor derde nederlaag op rij tegen hekkensluiter Virton

Na opeenvolgende nederlagen tegen Beveren en Deinze hoopte Lierse tegen de rode lantaarn de rug te kunnen rechten. Aanvoerder Thibaut Van Acker (15.) wees zijn ploeg alvast op de goede weg met een succesvolle penaltytreffer vroeg in de eerste helft. De thuisploeg kon de kloof met de Waalse bezoekers echter niet verder uitdiepen. In de plaats werkte het zichzelf in de nesten. Centrale verdediger Joedrick Pupe werd vlak na de rust met rood van het veld gestuurd. Amper een minuut later lag de bal in het Lierse doel nadat Ayoub Allach (51.) het leer van ver richting de rechterbenedenhoek vuurde. Virton leek een stunt klaar te gaan spelen met een late treffer van spits Souleymane Anne (87.), maar redder in nood Thibaut Van Acker bezorgde de thuisploeg alsnog een punt met een penaltydoelpunt in de laatste seconden van de partij. De voormalige middenvelder van Club Brugge is met acht doelpunten bezig aan een uitstekend seizoen.

Voor Virton komt er door het gelijkspel een einde aan een reeks van vijf nederlagen op rij. Met tien punten blijft het wel op de laatste plaats staan. Lierse stijgt naar de vierde plek in de stand met 22 punten, maar is wel vijf eenheden verwijderd van de top drie.