Opvallend: Rode Duivels wijzen naar elkaar, en zelfs naar de bondscoach

De Rode Duivels zijn in Qatar niet meer zo lief voor mekaar. Het valt al de hele week op en na Marokko nog een tikje meer: de spelers wijzen naar elkaar en zelfs naar de bondscoach. Soms op een speelse manier of subtiel, maar toch... Een overzicht van de steekspelletjes.

1. Eden Hazard over Vertonghen en Alderweireld

“Onze verdedigers zijn niet de snelste verdedigers ter wereld, maar dat weten ze zelf ook wel. Een oplossing? (grijnst) Snelle mannen zetten”

2. Kevin De Bruyne over Roberto Martinez

“Ik begrijp de kritiek op de tactiek, maar als speler kun je die niet veranderen. Als de bondscoach op die manier wil blijven spelen, moeten wij daar honderd procent achter staan”

3. Thibaut Courtois over Meunier na 0-1 Marokko

“We maken een overtreding die we niet moeten maken. Totaal onnodig”

© AFP

4. Kevin De Bruyne over Michy Batshuayi

“Michy doet het vrij goed, maar Romelu Lukaku is nog van een ander kaliber”

5. Toby Alderweireld na het akkefietje met een gefrustreerde De Bruyne

“Kevin had iets, ik was het daar niet mee eens. Het is goed dat we emoties tonen en het is snel uitgesproken”

6. Jan Vertonghen over Eden Hazard (of over de media)?

“Waarschijnlijk vallen we slecht aan omdat we te oud zijn”

(jug)