Balans van modderstromen in Italië loopt op tot zeven doden, onder hen broer (10) en zus (6) en koppel met baby van nog geen maand oud

De balans van de aardverschuiving in Casamicciola is tot zeven doden opgelopen, terwijl nog vijf mensen worden vermist, zo heeft de prefect van Napels, Claudio Palomba, zondagavond gezegd.

De jongste voorlopige balans omvat het eerste slachtoffer dat zaterdag werd gevonden, Elenora (31), en zes anderen die zondag zijn teruggevonden: een broer en zus van 10 en 6 jaar, een koppel met hun baby geboren op 4 november en Nikolica, een 58-jarige Bulgaar.

Ruim 200 manschappen van de civiele bescherming en de ordetroepen zochten zondag nog naar slachtoffers, terwijl honderden vrijwilligers, in modder tot aan hun knieën, in de weer waren om de straten schoon te vegen van de badplaats, die 8.000 inwoners telt in de winter. Met schoppen probeerden ze de toegang tot huizen en winkels vrij te maken. Her en der lagen wrakken van auto’s en bussen die door de modderstroom vernield werden.