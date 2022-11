SJOTCAST WK. Frank & Franky: “Al die wissels bij de Duivels... Het was plots chaos en hopen op goed geluk”

Voetbalbelgië is teleurgesteld, voetbalbelgië is zelfs een beetje boos. De prestatie van de Rode Duivels tegen Marokko begon goed, maar al snel zakte ons land weg. Genoeg aanleiding voor Frank Raes en Franky Van der Elst om de wissels van Roberto Martinez tegen het licht te houden, Kevin De Bruyne duidelijk te maken dat de nationale ploeg niet Manchester City is en te mijmeren over de juichgebaren van de Caje.