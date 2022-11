Wendy Holdener en Anna Swenn-Larsson delen slalomwinst in Killington

De Zwitserse Wendy Holdener en de Zweedse Anna Swenn-Larsson zijn zondag ex aequo op de eerste plaats geëindigd in de wereldbekerslalom in het Amerikaanse Killington (Vermont). Allebei waren ze 22 honderdsten sneller dan de Oostenrijkse Katharina Truppe. De Slovaakse olympische kampioene Petra Vlhova werd op 44 honderdsten vierde, de Amerikaanse Mikaela Shiffrin Op 59 honderdsten vijfde.

Na de eerste run stond Shiffrin nog aan de leiding, met 21 honderdsten voor op Holdener en 22 op de Oostenrijkse wereldkampioene Katharina Liensberger, maar in de tweede run zette ze pas de pas de 27e tijd neer. Na vijf overwinningen verloor ze voor het eerst een slalom in het Amerikaanse ski-oord. Het was ook de eeste keer dit seizoen dat ze in een slalom niet de zege greep.

Na drie van elf races blijft Shiffrin wel aan de leiding in de Wereldbeker slalom. Ze heeft nog 20 punten voor op Holdener en 65 op Swenn-Larson. Ook in de algemene wereldbekerstand heeft ze de leiding in handen. Holdener volgt na vier van 39 proeven op 25 punten. Vlhova is op 45 punten derde.

De 29-jarige Holdener won haar vierde wereldbekerwedstrijd, na een parallelle slalom en twee combinés. Na een slalom had ze al dertig keer op het podium gestaan, maar nooit op het hoogste schavotje. Voor Swenn-Larsson, 31 jaar, was het na acht podiumplaatsen de eerste wereldbekerzege.