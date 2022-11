Vrouw ziet hoe mieren haar televisie overnemen en filmt het moment waarop ze het toestel opent

Een vrouw in de Filipijnen wist niet wat ze zag toen er plots tientallen mieren in haar televisietoestellen rondkropen. Ieder normaal mens schrikt zich een bult bij het ontdekken van zulk tafereel, maar deze vrouw bleef ijzig koud. Ze vond de beestjes blijkbaar zodanig fascinerend dat ze de beelden bij wijze van grap naar haar zus wou sturen. “Ik was van plan het naar mijn oudere zus te sturen om haar een plezier te doen aangezien de mieren al twee weken in onze tv zitten. Toen dacht ik eraan om het op mijn TikTok-account te zetten als herinnering.”