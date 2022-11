“Vandaag wordt somber en nat: pas namiddag klaar het op”

Na de zachte nacht komt er onder de dikke wolken hooguit een graad of 2 bij waardoor we maxima rond een graad of 10 mogen verwachten.

De wind komt uit het zuidwesten en blijft doorgaans matig van kracht.

In de nacht naar dinsdag blijft de bewolking overheersend. De temperatuur valt terug naar minima rond 5°C.

