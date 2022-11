Gestopte Philippe Gilbert doet er nog één zege bij, in ‘zijn’ Monaco: “Ik ben hier echt heel blij mee”

De 40-jarige renner van Lotto Soudal won in Monaco de tweede editie van het Beking-criterium. In een wedstrijd van veertig ronden op het Formule 1-circuit bleef hij de Australiër Michael Matthews en de Sloveen Tadej Pogacar voor. Pogacars landgenoot Matej Mohoric kreeg de prijs voor de strijdlust.

Eerder op de dag had Gilbert samen met onder meer de Fransman Clement Champoussin ook al het Pro-Am event gewonnen. Daarin namen teams van vijf - twee profrenners, een door de Princess Charlene of Monaco Foundation uitgenodigde atleet en twee amateurs - het tegen elkaar op. Het team van Mohoric en Robert Stannard werd tweede, dat van Peter Sagan en Matteo Moschetti derde. Met het wielerevent, dat ook nog wedstrijden voor kinderen omvatte, werd aandacht voor verkeersveiligheid gevraagd. De opbrengst ging naar twee liefdadigheidsprojecten: de Princess Charlene of Monaco Foundation en Fight Aids, waarvan prinses Stephanie van Monaco voorzitter is. Vorig jaar werd het profcriterium door Primoz Roglic gewonnen.

“Ik ben echt heel blij”, vertelde Gilbert in een persbericht van de organisatie. “Ik won beide races. In de Pro-Am was het verschil met de tweede maar één seconde en de profkoers winnen was ook ver van makkelijk. Het niveau van het deelnemersveld was heel hoog. Er werd hard gekoerst. Ik genoot ervan om samen met al die kampioenen een liefdadigheidsevent te rijden. Het was leuk om mijn carrière op deze manier af te sluiten, op een plaats waar ik al dertien jaar woon.”