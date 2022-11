Brazilië zonder Neymar, Ronaldo op recordjacht en nieuwe Van Gaal-show: dit mag u vandaag verwachten van het WK

Het WK voetbal 2022 in Qatar is volop aan de gang. Mis geen enkele belangrijke wedstrijd of leuk weetje dankzij dit overzicht. Dit mag u vandaag verwachten.

Welke matchen staan op het menu?

11u00 Kameroen - Servië

14u00 Zuid-Korea - Ghana

17u00 Brazilië - Zwitserland

20u00 Portugal - Uruguay

© EPA-EFE

Welke partij moet u zeker volgen?

Brazilië-Zwitserland. Om te zien of de Brazilianen hun favorietenrol kunnen bevestigen na het wervelende spel tegen Servië. En om te zien of de afwezigheid van Neymar zich zwaar laat voelen. Keuze genoeg om hem te vervangen. Ook rechtsachter Danilo is overigens geblesseerd. Militão kan zijn vervanger worden. Of misschien toch Dani Alves, op zijn 39ste de oudste Braziliaan ooit op een WK. Hij kan zelfs de oudste speler worden die ooit een WK won. Vier jaar geleden speelden Brazilië en Zwitserland 1-1 gelijk.

© ISOPIX

Welke speler moet u in de gaten houden?

João Felix. In de andere topper van vandaag kan ook de schaduwfavoriet Portugal zich al verzekeren van de volgende ronde. In de vorige wedstrijd toonde João Felix eindelijk weer hoe heerlijk hij kan voetballen. De 23-jarige aanvaller speelt dan ook voor een transfer. De duurste aankoop ooit van Atlético Madrid – 129 miljoen kostte hij drie jaar geleden – zit bij zijn club al twee maanden op de bank. Hij zoekt een uitweg en blijkbaar is ook Diego Simeone daar niet langer tegen.

© AFP

Met deze toogmunitie praat u uw medekijkers onder tafel

Alle doelpunten die Cristiano Ronaldo ooit maakte op een WK – acht stuks – vielen in de groepsfase. Daar is hij (nog) niet de beste. Vier spelers scoorden vaker in een groepsfase: Duitsers Miroslav Klose (11) en Gerd Müller (10), de Peruviaan Teófilo Cubillas (9) en de Pool die ooit bij Sporting Lokeren speelde, Grzegorz Lato (9). Niet alle records zijn dus al van Ronaldo.

© AFP

Wat gebeurt er naast het veld?

De Rode Duivels likken hun wonden na de nederlaag tegen Marokko en hebben een hersteltraining. Roberto Martinez zal ook met de Belgische media praten. Afwachten welk discours hij dit keer afsteekt. In het Nederlandse kamp is het weer uitkijken naar de grote Louis van Gaal-show. Moet hij daags voor de wedstrijd tegen Qatar weer knuffels uitdelen of zal hij minder vriendelijk zijn tegen het journaille? Of beiden, dat kan altijd.