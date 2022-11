Rellen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag na winst Marokko tegen België op WK

Na de winst van Marokko op België tijdens het WK voetbal in Qatar is het zondagavond onrustig in verscheidene steden in Nederland, waaronder Rotterdam, Amsterdam en Den Haag.

In het centrum van Rotterdam voerde de Mobiele Eenheid van de Nederlandse politie charges uit tegen de relschoppers. De politie sprak van een groep van ongeveer vijfhonderd supporters. Er werd onder meer met vuurwerk en glas naar de politie gegooid.

Ook in Den Haag greep de politie in omdat er rellen uitbraken na de overwinning van Marokko op België tijdens het wereldkampioenschap. “De sfeer is wat grimmiger geworden”, aldus een woordvoerster. Volgens haar werd er met zwaar vuurwerk gegooid en trokken supporters auto’s van voorbijgangers open. “Het gaat om een grote groep. De politie probeert ervoor te zorgen dat iedereen weggaat.”

In Amsterdam waren volgens een woordvoerder zo’n vijfhonderd mensen op de been. Er braken brandjes uit en mensen staken vuurwerk af. De ME staat klaar om in te grijpen, mocht dat nodig zijn, aldus de politie. In eerste instantie verliepen de feestelijkheden gemoedelijk. “Er was een feestje en dat is nu overlast geworden”, aldus de woordvoerder.

In Utrecht en Amersfoort werd vooral feest gevierd, aldus een woordvoerder van de politie. In de Utrechtse wijk Lombok was de sfeer feestelijk, er waren slechts her en der wat kleine straatbrandjes. In Amersfoort werd een scooter in brand gestoken en was er vuurwerk.