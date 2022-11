BNXT League: Limburg United is te sterk voor Spirou Charleroi

Bij de thuisploeg was Jonas Delalieux het best bij schot met 27 punten, Clifford Hammonds lukte 17 punten en 12 assists. Yoeri Schoepen liet 18 punten optekenen voor Spirou.

Met vijf zeges in zeven wedstrijden springt Limburg United over Spirou Charleroi naar de vierde plaats. Spirou, dat één match meer heeft gespeeld, staat op de vijfde stek met vier overwinningen en evenveel nederlagen. De leidersplaats is in handen van landskampioen Oostende (6 zeges-1 nederlaag), dat zaterdag met 103-75 won van Leuven Bears. Okapi Aalst (5z-3n), vrijdag met 68-78 te sterk voor Brussels, is tweede. Kangoeroes Mechelen (5z-2n), dat zaterdag Bergen met 89-80 klopte, staat op de derde plaats.