In de nationale vrouwencompetitie heeft Sint-Truiden het ticket voor de play-offs beet en het lijkt er sterk op dat Uilenspiegel, Hubo Handbal, Overpelt, Sprimont en Eupen in die nacompetitie voor het weerwerk gaan zorgen. In de Ligareeks voor vrouwen won Bilzen de topper tegen Bocholt. Het loopt zo in het klassement verder weg van de concurrentie.