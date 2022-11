Wegrenner Bert Van Lerberghe wint De Panne Beach Endurance, met wat hulp van Yves Lampaert

Wegrenner Bert Van Lerberghe (Quick-Step Alpha Vinyl) heeft zondag De Panne Beach Endurance gewonnen, een mountainbikewedstrijd op het strand van De Panne. Hij haalde het in de sprint voor Timothy Dupont.

De Panne Beach Endurance, een wedstrijd over 52 kilometer, is een van de belangrijkste mountainbikewedstrijden op het Belgische strand. Vanuit De Panne worden drie ronden afgewerkt tot op en over de Franse grens. De gure weersomstandigheden maakten er dit jaar een zware editie van.

In de finale grepen de wegrenners de macht. In een sprint met twee voor de zege haalde Van Lerberghe het met duidelijk verschil voor Dupont, de Belgische kampioen in het strandracen. Met Jordi Warlop op drie, Tim Declercq op vier en Tim Merlier op vijf werd de volledige top vijf gevuld door wegrenners. Sep Vanmarcke finishte als negende.

Bij de vrouwen ging de zege voor het vierde jaar op rij naar Grace Verbeke, oud-winnares van de Ronde van Vlaanderen.