Opnieuw statistisch WK-drama voor Kevin De Bruyne, die kritiek krijgt na uitspraak: “Mentaliteit is het probleem bij de Belgen”

Een pijnlijke 0-2 nederlaag. Dat was het resultaat voor de Rode Duivels op het WK. Net als tegen Canada, toen er wel nog gevleid met 1-0 gewonnen werd, zorgde dat voor enkele pijnlijke cijfers en opnieuw in het bijzonder voor Kevin De Bruyne.

De Bruyne werd tegen Canada tot zijn eigen verbazing verkozen tot Man van de Match. Nochtans kwam de Belgisch spelmaker nauwelijks in zijn spel. Hetzelfde gebeurde tegen Marokko. De Bruyne verloor liefst 27 keer de bal tegen de fysieke Noord-Afrikanen en kon ook slechts één succesvolle voorzet afleveren.

‘KDB’ was ook nauwelijks gevaarlijk in de ‘final third’, de aanvalszone van de Duivels. Hij creëerde slechts één kans en 9 van zijn 25 aanvallende passes gingen verloren. Nochtans waren dat er dubbel zoveel als zijn ploegmakkers.

“Hoeveel daarvan is te wijten aan De Bruyne?”, stelt statistiekenbureau Opta in een analyse. “Wel, zonder hun beste aanvallende optie in Romelu Lukaku tot zijn geforceerde invalbeurt in de 81ste minuut is het Belgische gevaar in de zestien vrijwel onbestaande op dit WK.”

© Opta Analyst

Opta voegt er nog aan toe dat de Belgen tot nu toe slechts 26 keer de bal raakten in de zestien van de tegenstander, in hun matchen tegen Marokko én Canada. Amper een derde van de Fransen (78). Nog geen 13 procent van de Belgische passes kwamen aan bij een speler in de grote rechthoek, peanuts vergeleken met teams als Brazilië en Portugal. Qua expected goals zitten de Rode Duivels dan ook aan slechts 1.47. Minder dan Canada in hun eerste match tegen België.

“Passen met een doel voor ogen? Niet met deze Belgen”, luidt de conclusie.

© Opta Analyst

“Verkeerde mentaliteit”

Voor de clash met Marokko kwam er een opvallende quote van Kevin De Bruyne naar buiten. “We hebben geen kans, we zijn te oud”, zei hij in een interview met The Guardian. Volgens Pablo Zabaleta, twee jaar lang ploegmakker van onze landgenoot bij Manchester City, een teken van een gebrek aan de juiste mentaliteit bij de Duivels.

“Als je 31 of 32 bent, is dat oud in het voetbal?”, aldus de Argentijn bij de BBC. “Kijk naar Kroatië met Luka Modric, Ivan Perisic en Dejan Lovren. Ik bedoel, ik hoor hen of een ploeg als Uruguay met mannen als Luis Suarez en Diego Godin toch ook niet klagen over een oude ploeg of zo. Nee, want dan heb je de verkeerde mentaliteit en dat is net het grote probleem bij België.”

“Aan kwaliteit geen gebrek”, ging Zabaleta door. “Ik denk dat ze nog altijd genoeg spelers hebben om eender wie te verslaan op dit WK, maar als je vooraf al begint te klagen over vanalles, dan wordt het moeilijk natuurlijk. Misschien spelen ze wat mentale spelletjes, ik weet het niet. Maar ze hebben een paar spelers die niet echt jong meer zijn, maar de rest wel.”

Chelsea-legende Didier Drogba deed ook zijn duit in het zakje. “Ik denk dat ze net de juiste leeftijd hebben”, aldus de Ivoriaan. “Net nu heb je de nodige ervaring en zou je de wil moeten hebben om te winnen. Maar misschien missen de Belgen enkele spelers omdat ze vier jaar geleden fantastisch waren. Daardoor is het wat moeilijker om in het ritme te komen en de juiste connecties te vinden. Ze moeten nu bouwen met nieuwe spelers en het is misschien ook iets cultureel, dat pessimistische.”