Politie controleert verkeer in Beringen/Ham/Tessenderlo: laagvliegers leveren rijbewijs in

De voorbije dagen waren er opnieuw snelheids- en verkeerscontroles in de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo. Hierbij werden 233 processen-verbaal opgesteld, twee rijbewijzen werden onmiddellijk ingehouden, één voertuig werd getakeld en er werd voor een totaalbedrag van meer dan 4.500 euro aan openstaande penale boetes geïnd.

In Beringen werd onder meer gecontroleerd op de Paalsesteenweg en de Zuidstraat, in Tessenderlo op de Industrieweg en de N73 en in Ham op de Heppensesteenweg en de Zeventig Zillenweg.

Eén van de controles gebeurde in samenwerking met de douane die 4.574 euro aan openstaande boetes kon innen en een bestuurder betrapte die reed met rode diesel.

Bij controles in Tessenderlo werden op de N73 twee voertuigen opgemerkt tegen snelheden van 120 en 130 km/uur waar 70 is toegelaten. De twee bestuurders dienden hun rijbewijs onmiddellijk in te leveren.

Hoge snelheden werden ook nog vastgesteld in Beringen op de Paalsesteenweg (110 km/uur bij een toegelaten snelheid van 70), in Tessenderlo op de Industrieweg (109 km/uur bij een toegelaten snelheid van 70 km/uur) en in Ham op de Heppensesteenweg (103 km/uur bij een toegelaten snelheid van 70 km/uur)

In totaal werd de snelheid gecontroleerd van 1.021 voertuigen. 200 Voertuigen reden te snel en werden geverbaliseerd. Tijdens de actie werden nog andere inbreuken vastgesteld: zo reden drie bestuurders onder invloed van alcohol of drugs, werd één voertuig getakeld wegens geen verzekering en werden acht bestuurders geverbaliseerd voor gsm-gebruik achter het stuur. Andere inbreuken waren er voor het negeren van het rode verkeerslicht, geen gordeldracht en twee niet geldige keuringsbewijzen.

