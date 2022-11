Slecht nieuws voor de Rode Duivels: Kroatië klopt Canada, waardoor België donderdag moét winnen om achtste finale te halen

Sleutelmoment: Andrej Kramaric trapte even voorbij het halfuur de verdiende gelijkmaker op het bord. Daarna gingen de kopjes naar beneden bij Canada en stoomde Kroatië op en over de tegenstander.

Man van de Match: Matteo Kovacic dicteerde het spel op het middenveld en maakte het de Canadezen voortdurend moeilijk met zijn infiltraties.

Hem gaan we ook onthouden: Spits Marko Livaja speelt in Kroatië voor Hajduk Split, maar vervulde zijn rol als vervanger van Nikola Vlasic met verve. Hij mikte de 2-1 op slag van rust in doel.

Tegen België kwamen de doelpunten er niet uit, maar tegen Kroatië kreeg Canada na amper een dikke minuut al voor elkaar wat tegen de Rode Duivels maar niet lukte. Tajon Buchanan van Club Brugge kreeg wel erg veel ruimte om de bal voor doel te gooien en de inlopende Alphonso Davies troefde makkelijk bewaker Juranovic af. Op zijn keiharde kopbal had doelman Livaković geen verhaal. 0-1, het eerste WK-doelpunt ooit voor Canada was een feit.

De Canadezen begonnen even flitsend als tegen de Belgen en forceerden nog wat (halve) kansjes op de 0-2. Maar net toen iedereen in een stunt begon te geloven, namen de Kroaten het over. Eerst werd de 1-1 van Kramaric nog afgekeurd voor voorafgaand buitenspel en even later besloot spits Livaja, die in de ploeg gekomen was voor de geblesseerde Vlasic, vanuit een scherpe hoek op doelman Borjan.

Kramaric scoort twee keer

Maar het was slechts uitstel van executie. Ivan Perisic vond Andrej Kramaric in de zestien en die trapte overhoeks de gelijkmaker binnen. De vicewereldkampioen bleef komen en acht minuten later stond de verdiende voorsprong op het bord. Rechtsback Juranovic pakte uit met een knappe rush en kreeg de bal nog net tot bij Livaja, die er met een schuiver 2-1 van maakte. Nog voor de koffie was de situatie al helemaal omgedraaid.

© REUTERS

Na rust drong Canada nog even aan met een poging van de ingevallen Osorio die maar net naast zoefde, maar Kroatië speelde de match op ervaring uit. Toen de moegestreden Canadezen even te veel ruimte weggaven, kreeg Kramaric wel heel veel ruimte om een voorzet vanop links te controleren. Hij legde de 3-1 rustig in de benedenhoek. Enkele minuten later hing de vierde goal al bijna tegen de touwen, maar de vrijstaande Marcelo Brozović besloot van in de zestien nog op Borjan. Diep in blessuretijd duwde de ingevallen Majer het mes nog wat dieper in de wonde met de 4-1 na een flater van Canada-verdediger Kamal Miller.

Kroatië: Livaković, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Modric (86’ Pasalic), Kovacic (86’ Majer), Kramaric (72’ Vlasic), Perišic (86’ Orsic), Livaja (60’ Petkovic).

Canada: Borjan, Johnston, Vitória, Miller, Laryea (62’ Hoilett), Buchanan, Hutchinson (72’ Adekugbe), Eustáquio (46’ Koné), Davies, Larin (46’ Osorio), David (72’ Cavallini).

Doelpunten: 2’ Davies 0-1, 36’ Kramaric 1-1, 44’ Livaja 2-1, 70’ Kramaric 3-1, 90+4’ Majer 4-1.

Gele kaarten: 52’ Buchanan, 56’ Lovren, 85’ Miller, 85’ Modric.

Scheidsrechter: Andres Matonte (Uru)

Toeschouwers: 44.374