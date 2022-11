Laagvlieger geflitst bij controles in Diepenbeek en Hasselt: 150 km/uur in zone 70

Zaterdag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad snelheidscontroles op drie locaties in de zone. In Diepenbeek werd er gecontroleerd op de N702. In Hasselt werden de bestuurders gecontroleerd op de Luikersteenweg en Diestersteenweg.

In totaal hielden 2.828 van de 3.252 gecontroleerde bestuurders zich aan de maximum toegelaten snelheden. 424 bestuurders reden te snel. Eén van deze bestuurders haalde een snelheid van 150 kilometer per uur op een locatie waar er maximum 70 kilometer per uur gereden mag worden.

In de nacht van zaterdag op zondag werden er verkeerscontroles gehouden in Hasselt. Hierbij werden vijf onmiddellijke inningen opgesteld voor onder andere inbreuken op de technische eisen en foutief parkeren.

Daarnaast werden er in totaal 7 processen-verbaal opgesteld voor onder andere inbreuken op het keurings- en verzekeringsbewijs en inbreuken op de taxiwetgeving

