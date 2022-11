Lommel SK houdt SK Beveren verrassend van leidersplaats dankzij zege

Amper 35 minuten na de zege van Marokko tegen België op het WK rolde de bal opnieuw in de Challenger Pro League. Lommel SK-trainer Steve Bould putte moed uit de thuiszege tegen Jong Genk en wijzigde zijn elftal op twee plaatsen. De geblesseerde Granell werd vervangen door Thordarson, op de rechterflank genoot Martinez de voorkeur op Chadli, die (geblesseerd?) naast de kern viel.

Bij SK Beveren koos Wim De Decker achterin voor Limburger Dries Wuytens, provinciegenoten Mertens en Reyners namen plaats op de bank.

© BELGA

Flitsende start Lommel SK

Het bezoekersvak op de Freethiel bleef akelig leeg. Reden? De amper achttien (!) betalende Lommelse fans werden door de thuisploeg beloond met een comfortabelere plek op de hoofdtribune.

Vanuit die positie zagen ze Rafik Belghali Beveren-doelman Reus te grazen nemen met een listig schot, dat eerder bedoeld leek als voorzet: 0-1. Het openingsdoelpunt viel zo letterlijk uit de lucht. Lommel SK startte sterk. Metinho klopte Reus opnieuw, maar de kanonskogel uit de tweede lijn spatte uiteen tegen de buitenkant van de paal.

© BELGA

SK Beveren wist niet van welk hout pijlen maken en halverwege de eerste helft was het opnieuw raak. De pijlsnelle Martinez glipte door de Oost-Vlaamse defensie en schotelde Anello het tweede doelpunt voor: 0-2. “Wakker worden”, schreeuwde de Beverse spionkop naar de eigen spelers. En zo geschiedde. Amankwah kreeg het leer achterin niet weg en Coopman haalde van dichtbij met een volley verschroeiend uit: 1-2. In het derde kwartier werd de voet van het gaspedaal gehaald door beide elftallen. Barry liet met een halve omhaal de Beverse gelijkmaker in de extra tijd liggen.

Martinez op de tegenaanval

SK Beveren zocht na de pauze steeds nadrukkelijker naar de gelijkmaker. De bezoekers toonden zich daarentegen een lastig te ontwringen tegenstander. Het was raak op de tegenaanval. De aalvlugge Belghali zette de counter op en Martinez verschalkte in twee tijden doelman Reus: 1-3. De achttien Lommelse fans waren zo een derde keer door het dolle heen.

SK Beveren-trainer De Decker greep in door Ribeiro Costa in te brengen. De thuisploeg wilde zich niet gewonnen geven en Barry testte de vingertoppen van Ivezic. Met de inbreng van Reyners en Corryn nam de Beverse druk verder toe op de Montenegrijnse doelman. Scheidsrechter Bourdeaud’Hui legde twintig minuten voor het einde de bal op de stip na ongelukkig handspel van Anello. Invaller Ribeiro Costa liet Ivezic geen kans: 2-3.

© BELGA

Dappere fans worden beloond

Ivezic onderscheidde zich in de slotfase meer en meer. De Beverse aanvallers beten zich de tanden stuk op de Montenegrijnse tiener. Een Oost-Vlaams doelpunt werd nog afgekeurd in de slotminuut na buitenspel.

De vierde uitzege van het seizoen was daarmee een feit voor Bould. Lommel SK klimt naar de zesde plek in de rangschikking. De dappere Lommelse fans op de Freethiel hebben zich de verplaatsing geen moment beklaagd.

© BELGA

SK BEVEREN: Reus - Wuytens (84’ Tshimanga), Bateau, Vukovic - Kablan (63’ Corryn), Hoggas (57’ Ribeiro Costa), Coopman, Luiz, Ismaheel (63’ Reyners) - Mbokani, Barry.

LOMMEL SK: Ivezic - Belghali, Amankwah, Wuytens, Monjonell - Henkens, Thordarson, Metinho (75’ Kadiri) - Martinez (68’ Pierrot), Cauê, Anello (75’ Roque).

DOELPUNTEN: 10’ Belghali 0-1, 25’ Anello 0-2, 33’ Coopman 1-2, 53’ Martinez 1-3, 70’ Ribeiro Costa 2-3 (pen.).

STRAFSCHOP: 70’ Ribeiro Costa (omgezet).

GELE KAARTEN: 19’ Anello (protest), 19’ Luiz (protest), 35’ Kablan (tackle), 78’ Ivezic (tijdrekken), 88’ Bateau (tackle).

TOESCHOUWERS: 2.000.

SCHEIDSRECHTER: Simon Bourdeaud’Hui.