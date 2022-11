Francis Paulussen, de trotse eigenaar van de Atomiumhelm, verbroedert met Marokkaanse fans in Doha. — © RR

Doha

De overwinning tegen Canada leverde gedempte euforie op, maar het verlies tegen Marokko komt zwaar aan bij de Limburgse Duivelsfans in Qatar. “Er wordt hier niet veel gepraat. Dat de mogelijkheid bestaat dat we niet door de poules zouden geraken, daar hadden we niet op gerekend”, klinkt het.