OVERZICHT FUTSAL. Late goals bezorgen KRC Genk Futsal stuntzege tegen Borgerhout

In de hoogste klasse werden maar vier wedstrijden afgewerkt. Eisden-Dorp was vrij na het algemeen forfait van Borgloon, terwijl RSCA Futsal zich Europees naar de laatste vier stuntte. FULL Hasselt gunde zichzelf wat ademruimte door in de laatste minuut de derby tegen PIBO Belisia naar zich toe te trekken. In tweede nationale gingen alle Limburgers de boot in, uitgezonderd KRC Genk Futsal. Met late goals van Yaron Pittie en Thibo Thys boekte het een stuntzege tegen het Borgerhout van Hitou en co. Meeuwen is na verlies tegen Standard en winst van Ranst tegen Tongeren alleen hekkensluiter. In interprovinciale B won FALB Zutendaal de absolute topper tegen Maasmechelen Turk.