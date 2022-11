Canada grijpt eerste eindwinst Davis Cup na beslissende overwinning Auger-Aliassime

Canada heeft zondagnamiddag zijn allereerste eindwinst gegrepen in de Davis Cup. Felix Auger-Aliassime (ATP 6) zorgde in het Spaanse Malaga voor de beslissing in het tweede enkelspel tegen Alex De Minaur (ATP 24): 6-3 en 6-4.

Eerder op de dag stak Canada al de hand uit naar de eindzege met de 6-2 en 6-4 overwinning van Denis Shapovalov (ATP 18) tegen de Australiër Thanasi Kokkinakis (ATP 95) in de openingsmatch van de finale. Door de onoverbrugbare dubbele voorsprong moest het afsluitende dubbelspel niet meer afgewerkt worden.

Canada stond voor de tweede keer in de Davis Cup-finale. De eerste keer was in 2019 toen Spanje te sterk was. Australië won de Davis Cup in het verleden liefst 28 keer. De vorige finale van de Aussies dateerde van 2003, toen ze Spanje van de titel hielden.

