Buitenlandse media vrezen voor de Rode Duivels op dit WK: van “België is een ramp” tot “weer zo’n slap optreden”

De Rode Duivels hebben zondagnamiddag op de tweede speeldag in groep F op het WK in Qatar met 0-2 verloren van Marokko. Ook in de buitenlandse media zagen ze dat het niet goed was.

Telegraaf: “Dreun voor Rode Duivels na verlies tegen Marokko”

“België, vier jaar geleden nog halve finalist op het WK moet flink aan de bak om de groepsfase van het WK te overleven. Door een 2-0 nederlaag tegen Marokko is het perspectief van de Rode Duivels, die hun eerste duel met Canada al moeizaam hadden gewonnen, flink verslechterd. Het zal nu op het derde en laatste groepsduel tegen Kroatië, de verliezend finalist van vier jaar geleden, aankomen.”

“De Rode Duivels speelden in Doha een uitwedstrijd op neutraal terrein, want hoewel de tribunes de vertrouwde rode kleur hadden aangenomen, was dat wel voornamelijk het rood van de Marokkaanse fans, die veruit in de meerderheid waren...Balbezit van de Belgen ging gepaard met oorverdovend gefluit en dat betekende dat in de eerste helft een aanhoudend fluitconcert was te horen, want het initiatief lag aanvankelijk bij de Rode Duivels...Hoewel de Belgen het initiatief hadden in de wedstrijd sorteerde dat niet in al te veel doelgevaar...Marokko gooide steeds meer de schroom van zich af en dat resulteerde in een evenwichtiger spelbeeld na rust met veel meer dreiging van de Afrikanen… Thibaut Courtois, toch algemeen als de beste keeper ter wereld beschouwd, ging dan in de fout. Bij een indraaide vrije trap van Abdelhamid Sabiri liet Courtois zich opnieuw in de luren leggen door de inlopende Saïss.”

“De Belgen schakelden een tandje bij om nog de meubelen te redden en zelfs de half-fitte Romelu Lukaku werd nog naar het front gestuurd, maar buiten een goede kopbal van Jan Vertonghen zat er niks meer in voor de Rode Duivels, die hun slotoffensief ook weer moesten spelen onder begeleiding van een oorverdovend fluitconcert. Het slotakkoord was voor Marokko. Na goed voorbereidend werk van Ziyech maakte invaller Zakaria Aboukhlal, oud-speler van Willem II, PSV en AZ er nog 2-0 van, waarmee het Marokkaanse feestje compleet was.”

Voetbal International: “Futloos België flink in de problemen na dreun van Marokko”

“Marokko heeft België zondagmiddag een dreun uitgedeeld op het WK. In de tweede groepswedstrijd kwamen de problemen van De Rode Duivels opnieuw aan het licht en ditmaal resulteerde dat in een gevoelige nederlaag, waardoor plaatsing voor de achtste finale op de tocht staat. Marokko staat er juist uitstekend voor in Groep F.”

“De alarmbellen gingen deze week al af in België nadat De Rode Duivels afgelopen woensdag tijdens het eerste WK-duel met Canada ondanks een nipte overwinning (1-0) absoluut geen goede indruk maakten. De conclusie was dat het veel beter moest, wil de ploeg van bondscoach Roberto Martinez nog enigszins aanspraak maken op de wereldtitel. Vijf dagen later was er tegen Marokko nog weinig verbetering zichtbaar. België werd in de eerste helft weliswaar niet zo overlopen als tegen Canada, maar creëerde zelf ook nauwelijks iets. Verder liet België nauwelijks iets zien.”

“In de 73ste minuut liet Courtois zich namelijk weer verrassen toen invaller Adbelhamid Sabiri een vrije trap vanaf de rechterkant op vergelijkbare wijze in één keer op doel schoot...Martinez greep in door Leandro Trossard en Charles De Ketelaere te brengen in plaats van Batshuayi en Thorgan Hazard. De bondscoach had diens broer Eden na een uur ook al naar de kant gehaald na een opnieuw vrij anoniem optreden. Zijn vervanger Dries Mertens gaf al snel het goede voorbeeld met een schot op de vuisten van Munir, maar een vervolg bleef uit. En dus maakte tien minuten voor tijd ook Lukaku zijn entree. België perste er met de topschutter aller tijden binnen de lijnen nog een slotoffensief uit, maar dat kwam niet van de grond. In de slotfase vergrootte Marokko de problemen van de futloze Rode Duivels zelfs nog toen Zakaria Aboukhlal (ex-AZ) na een prima actie van Ziyech de 0-2 tegen de touwen joeg. Marokko staat na twee duels daardoor op vier punten, België moet met het WK-duel met Kroatië voor de boeg vrezen voor zijn kansen.”

Algemeen Dagblad: “België in de problemen op WK na pijnlijke nederlaag tegen Marokko”

“Nadat België eerder deze week al overrompeld werd door Canada (maar wel won), wist Marokko vanmiddag wél een stunt tegen de Belgen te voltooien door met 2-0 te winnen. Ex-AZ-speler Zakaria Aboukhlal besliste de wedstrijd en daarmee is de knock-outfase plots heel dichtbij voor Marokko, dat in 1986 voor het eerst en laatst de groepsfase van een WK overleefde. En bij België is de druk inmiddels immens.”

“Sofyan Amrabat die door zijn benen zakte, vlak na het laatste fluitsignaal. Zakaria Aboukhlal die knielde op het gras en begon met bidden. Hakim Ziyech en Achraf Hakimi die elkaar knuffelden. Zo veel opluchting als we bij Marokko zagen na de zege op België, hadden we dit WK nog maar nauwelijks gezien...Een kwartier voor tijd werd die zege ingeluid. Romain Saïss had vandaag als taak meegekregen om het zicht van België-doelman Thibaut Courtois te belemmeren bij vrije trappen. Aan het einde van de eerste helft schoot Hakim Ziyech een indraaiende vrije trap raak, maar dat doelpunt werd afgekeurd vanwege hinderlijk buitenspel. Ongeveer een kwartier voor tijd stond Saïss weer in het blikveld van Courtois, maar nu was er geen enkele reden om de indraaiende vrije trap van invaller Abdelhamid Sabiri af te keuren: 0-1.”

“Al had België daar vandaag wel mogelijkheden voor. De bekritiseerde ploeg speelde een heel slechte wedstrijd tegen Canada eerder deze week, maar sloot die wonderwel winnend af (1-0) ondanks 22 schoten tegen. Daardoor was een zege op Marokko genoeg geweest om na Frankrijk het tweede land te zijn dat al verzekerd is van de knock-outfase van het WK. En België zag er in de eerste helft een stuk beter uit dan tegen Canada, al was het opnieuw niet overtuigend.”

“Bondscoach Roberto Martinez besloot het ook helemaal anders te doen en stelde Amadou Onana, Thorgan Hazard én Thomas Meunier op, allemaal wisselspelers tegen Canada. Dat leverde in het eerste uur meer balbezit en kansen op dan Marokko, maar dat de slijt op de ‘gouden generatie’ zit, is inmiddels wel duidelijk. Een punt had al teleurstellend geweest, maar Sabiri deelde met zijn rake vrije trap een gigantische tik uit aan Martinez en zijn manschappen, die na dat doelpunt helemaal inzakten…In België weten ze genoeg: weer zo’n slap optreden tegen Kroatië donderdag gaat ze hoogstwaarschijnlijk de kop kosten in de groepsfase van dit WK. Het zou een treurig (WK-)einde zijn van een lichting die onze zuiderburen een hoop voetbalplezier gaf.”

Eurosport: “Rode Duivels blameren zich met verdiende nederlaag tegen Marokko”

“België heeft zichzelf een enorm slechte dienst bewezen op het WK voetbal in Qatar. De Rode Duivels verloren met 2-0 van een sterk spelend Marokko. Oud-Eredivisie spelers Hakim Ziyech en Zakaria Aboukhlal waren de uitblinkers aan Marokkaanse kant.”

“België stelde in de eerste groepswedstrijd tegen Canada zwaar teleur en wonnen eigenlijk tegen de verhouding in met 1-0 van Canada. Tegen Marokko was er vanmiddag kans op ereherstel, maar die kwam er echter niet.”

L’Equipe: “Marokko brengt België ten val”

Marokko heeft zondag een topprestatie geleverd door België te verslaan, de nummer drie van het voorbije WK. Drie dagen nadat ze vicewereldkampioen Kroatië onder controle hadden gehouden, zetten de Atlas Lions nu een stap richting de achtste finales.”

“De wedstrijd was echter begonnen met slecht nieuws voor de Marokkanen, die doelman Yassine Bounou verloren. Dit destabiliseerde de Marokkaanse selectie echter want in de eerste helft hielden ze gelijke tred met de Rode Duivels...In de tweede helft ging een vrije trap van Abdelhamid Sabiri tegen de netten, ook al hinderde Saiss opnieuw Courtois - dit keer in een legale positie - die de bal onder zijn arm zag passeren. De Marokkanen stelden overwinning zeker in de extra tijd na een beslissende pass van Ziyech voor Zakaria Aboukhlal, die het Al-Thumama-stadion liet ontploffen.”

BILD. “Belgische frustratie”

“België strompelt door het WK. De 1-0 overwinning tegen Canada werd gevolgd door een 2-0 nederlaag tegen Marokko. De ooit gouden Belgische generatie blijft vallen...Het doelpunt van Abdelhamid Sabiri was volgens ARD-export Marc Wilmots een keepersfout…België stelde opnieuw teleur. Met Meunier en Thorgan Hazard bracht coach Martinez dit keer twee BVB-sterren vaan de aftrap. Ex-Dortmunder Batshuayi stond opnieuw in de basis. Allemaal tevergeefs.”

La Gazzetta dello Sport: “België is een ramp”

“Het nationale team van Martinez was nooit gevaarlijk tegen Marokko. Romelu Lukaku viel in de 81ste minuut in, maar kon zich geen enkele keer doorzetten. Op de eerste speeldag van dit WK was het al duidelijk dat deze Rode Duivels ver verwijderd zijn van hun niveau van vier jaar geleden. Het bewijs kwam er tegen Marokko, dat verdiend won. Het brengt de troepen van Martinez in crisis, want op de laatste speeldag moet er gerekend worden tegen Kroatië.”

Marca: “De Bruyne liet zich niet zien”

“Eindelijk liet Marokko zich zien . Tijdens hun eerste WK-partij bleven ze steken in de status van beloftevolle ploeg, nu dwong de zege tegen België hen al tot een ander niveau. De Marokkanen hebben goede spelers. Soms los van elkaar, maar in staat om elk match te doen ontploffen...België verbeterde hun spel vergeleken met de eerste match. Ze domineerden de bal en proberen kansen af te dwingen, maar het ontbrak hen aan visie in de beslissende zone. Batshuayi , de held van de eerste wedstrijd, probeerde die verantwoordelijkheid op zich te nemen maar bleef bij enkele flitsen.”

“Noch Hazard noch De Bruyne hadden het leiderschap dat hun team nodig had. De man van Madrid speelde weer een uurtje. Hoewel hij zich liet zien, lijkt hij niet langer de beslissende speler die we ons herinneren. De Bruyne, die liet zich amper zien.

GOAL: “De Bruyne had gelijk”

“De Rode Duivels stonden ooit bovenaan de FIFA-wereldranglijst, maar ze lijken op dit moment ver verwijderd van de status van kanshebbers op de wereldtitel. In de aanloop naar de 2-0 nederlaag van België tegen Marokko gaf Kevin De Bruyne toe dat de zogenaamde ‘Gouden Generatie’ verleden tijd is. Afgaande op het laatste optreden van de ploeg van Roberto Martinez had De Bruyne gelijk, aangezien een ploeg vol bekende namen de vonk mist die nodig is om de meest prestigieuze trofee na te jagen.”

“Eden Hazard was een van de verliezers. De aanvaller van Real Madrid mag dan nog wel de aanvoerdersband dragen voor België, hij geeft niet langer het goede voorbeeld. Hazard toonde flitsen van wat hij in staat is, met zijn snelle voeten die nog steeds in staat zijn om voorbij verdedigers van de tegenstander te glippen, maar hij heeft te veel anonieme periodes en lijkt de tempoversnellingen te missen die hem ooit zo gevaarlijk maakten.”