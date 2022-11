Mits een zege tegen Marokko waren de Rode Duivels al zeker van de 1/8ste finales op dit WK. Het draaide helaas helemaal anders uit. In een Marokkaanse heksenketel ging België met 0-2 onderuit. De Bruyne kon zijn stempel niet drukken, Martinez deed opmerkelijke wissels en Lukaku was (nog) geen reddende engel. We moeten de kwalificatie nu afdwingen tegen Kroatië.